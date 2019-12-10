網友在PTT上質疑，真的有人相信民調差到30%嗎？

國民黨總統候選人韓國瑜公開呼籲民調唯一支持蔡英文後，兩人民調越差越大，最新民調已經來到蔡英文48%對上韓國瑜20%，差距來到28%！但網友提出疑問，一場選舉雙方的支持度會差這麼大，真的會有人信嗎？

網友在PTT發文表示，這可是場總統大選，不是隨便的一個里長選舉，電視等媒體可以把民調報導到輸成這樣，聯合報民調竟輸到蔡48%：韓20%，可能嗎？儘管韓國瑜曾表示不要在乎這事，但數字卻越來越誇張，30%的支持度是輸幾票，這些韓黑們知道嗎？直呼這些韓黑們沒知識也要有常識，不要笑破人大牙了！

這則文章似乎戳到了PTT韓黑們的痛處，紛紛傾巢而出，反駁道：「唬爛王想要幾%？輸80%我都還覺得太少，韓導會落後都是他自爆不是？」、「DPP都還沒搞他，核彈還是自己人放的，笑死」、「真的，一堆小牙籤狂戳韓總，韓總都用X眼看他們」、「破壞民調機制的是韓國瑜，然後你怪韓黑不懂輸30%是啥概念?」、「年初韓贏20%時你們好像就很有概念了」、「那麼在意痔瘡幹嘛？」

(中時電子報)