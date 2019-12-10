國外有一名丈夫，因為對於自己的性生活感到不滿意，因此決定製作一張Excel表格，內容是關於一個月內妻子拒絕他的次數、理由，男子的妻子對於收到這張「統整表」非常傻眼，在她試圖連絡老公無果後，決定將它PO上網，並請網友們評評理。

Criou Excel com desculpas da mulher para não fazer sexo http://t.co/1ofWioE2Q1 pic.twitter.com/5lsRixQwu9 — Jornal de Notícias (@JornalNoticias) July 21, 2014

據《Jornal de Notícias》報導，這名妻子表示，自己接到這封不成熟的信件時，是她正準備開車前往機場進行出差時，她認為老公的行為太幼稚，令她非常不能理解也不喜歡這樣的溝通方式。原PO表示，他們通常都是透過訊息或面對面的進行交流，而非透過電子郵件和這樣的方法來溝通。

表格的內容詳細記錄了將近一個月內，老公向妻子求歡失敗的次數和理由，從表格中可看見，在將近28次的求歡中，僅有3次成功。而原PO對老公拒絕的「藉口」非常多，如「我現在全身都是汗」、「我太累了」、「我在看電視，我不想錯過這個」或是直接明確的表示「不」。

在這張表格被PO上網後，引起網友正反不同的意見。有部分網友支持原PO，認為她老公真的太不成熟，但也有很多網友站在老公那邊，有一名網友嘲諷又尖銳的表示，「你們認為這是這名丈夫嘗試誘惑自己的妻子？這封電子郵件是一個非常絕望與憤怒的男人，對於遭到如此多次不能理解的拒絕後，他需要數一數。他(這位老公)在約7周前開始進行記錄，您何時開始感覺到性行為逐漸減少？我猜應該早在這幾個月之前吧。」

目前，該文章已經被刪除，但是原PO老公的「統整表」還是不斷在網路流傳。而網友們的留言也依舊在該文章下方。

(中時電子報)