台鐵一名劉姓正工程師在擔任段長期間，涉嫌以言語、肢體性騷擾2名年輕女員工，對其中一人說「妳就像是一塊豆腐，捨不得下手」、「妳是我心中的小林志玲」等語，遭告性遭擾，一審判刑4月，台鐵處分他記過2次及記過1次；交通部將他移送公務員懲戒委員會懲戒，公懲會判他休職6個月。

根據判決書內容，被遭擾的A女指控，劉男去年5月某日在火車上對她伸出鹹豬手，摸臉頰及下巴，更說出「LP」、「太快出來並不好」、「妳就像是一塊豆腐，捨不得下手」及「妳是我心中的小林志玲」等曖昧言語；更誇張的是，劉男竟在月台候車椅上，把手伸入A女牛仔褲縫觸摸臀部。

而B女則指控，劉男在去年3月某日開車送她回家途中，藉機碰她大腿、肩膀；5月兩度在辦公室對她襲臀、拍肩。

劉男辯稱這很可能是辦公室鬥爭，指2女指控的情況都發生在5月，但她們卻在6月1日一起檢舉申訴，顯然背後有人操弄整個事件，意圖奪取自己的位置，進行莫須有的指控。

(中時電子報)