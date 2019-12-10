Big City週年慶9日圓滿劃上句點，大新竹區的高消費力在過去12天完全發威，整檔業績超過22.8億，較去年成長9%，總計週年慶期間湧入逾百萬逛街人潮，全台壓軸氣勢嶄露無遺。

消費者看準農曆年前最後一波超低折扣及高回饋率，收納、寢具、沙發等高單價傢俱、生活居家類商品持續熱銷，整體業績成長逾50%。

3C區則有園區公司行號大筆購買尾牙抽獎品，而家電類顧客多以自用為主，電視、洗衣機、冰箱為主攻，家電業績上揚10%。

連續低溫濕冷天氣更讓美休、女裝等冬衣毛料商品、Outdoor區GORE-TEX功能性保暖外套提袋率大增，成功拉抬整體服飾業績超過20%好成績。抓準消費者喜愛話題美食，此次引進近30家快閃櫃策略奏效，獨家優惠、週慶限定口味吸引消費者天天排隊搶購，強勁力道吸引饕客嘗鮮帶動食經濟雙位數成長。

巨城董事長李靜芳表示，今年成功挑戰引進輕奢業種開發新品牌，並精準操作APP、Facebook及Instagram數位社群行銷，有效將線上人氣轉為線下買氣帶動業績，在此次週年慶強勢表現下，Big City遠東巨城購物中心全年業績有望再創歷史新高，突破122億。

(工商 )