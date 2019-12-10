國內第一波5G頻譜釋出10日正式啟動競標拍賣，亞太電信表示，5G是打群架的戰局，亞太電支持共頻共網共建(三共)，未來希望與同業合作。

除了同業結盟，亞太電信與新創團隊將在5G創新應用服務合作，亞太電繼日前往芬蘭、泰國挖掘海外潛力獨角獸，9日舉辦第二期「亞太電信5G創育加速器」計畫招募說明會。亞太電表示，第二期計畫將攜手亞洲共享辦公空間領導品牌JustCo，提供免費創育空間，讓新創團隊可以透過此空間進行交流，另外將攜手創業資源平台e27、識富天使會，鏈結國際資源。

亞太電信網路技術中心網路規畫處資深協理楊騰達表示，亞太電將透過5G創育加速器，擴大5G生態圈，第一期扶植12家新創公司、第二期約15家，其中，第一期的新創團隊已有多家產品正式落地，包括3家與車聯網相關的產品將先上架至亞太電信的4.5G平台，未來直接移植至5G平台。

經濟部表示，全球共享經濟發燒，產值預估至2025年將可衝破3,350億美元。亞太電信強調，未來會透過媒合富天使會、創業資源平台e27，提供投資新創團隊機會。

針對5G競標及三共議題，亞太電信行銷中心副總鄧美慧強調，從中國電信與中國聯通合作等國際趨勢來看，亞太電信支持共頻共網共建，不過一切都得等5G競標數量結束之後才有可能啟動合作結盟議題。

楊騰達強調，5G投資成本高，如果4G目前提供50Mbps上網速度，5G提供100或200Mbps、意義是不大的，因此，電信公司必須透過與新創公司或團隊合作，串連更多5G新創服務出來，讓民眾對5G服務有感才有意義。因此，亞太電透過兩階段的5G加速器計畫，就是希望在5G上線前就能找出可以商用化的5G創新服務，目前亦確定從亞太電信5G加速器孵出三家與車聯網應用相關的創新服務團隊，先在4.5G平台上線，5G新創服務不會等到5G上線才鳴槍起跑。

(工商 )