帝圖（6650）11月營收145萬元，累計前11個月營收1.1億元、年減42.04%；但毛利率從去年同期48.94％上升至73.74％，且佣金收入佔營收比重自49.81％提升至87.92％，主因是以藝術品仲介為主。

帝圖表示，營收減少主要考量美中貿易戰大環境不確定性高，減少購入買斷存貨送拍的機會，但毛利率較高之徵件送拍成交額年增約25％。總計，今年累計佣金收入9,674萬元、年增2.3％，主要來自四場拍賣會驅動，拍賣成交總額7.1億元，較去年6.5億元成長。

帝圖佣金收入已連四年成長，拍賣品來源穩定為主要競爭力，台灣久未曝光的中國書畫生貨吸引國際市場，書畫拍賣市佔率持續上升。10月秋拍成交額創下新高，近現代書畫市佔率走高，推升拍賣佣金收入增長。

為擴大客群，帝圖每月推出Online Bid線上專場拍賣，每場數百件拍品，帶動新進藏家入場，對於資深藏家也具吸引力。12月拍出最佳單次成交額，逾120人參與線上投標。

展望明年，政府稅制改革大趨勢成形，送拍推分離課稅、文化藝術獎勵條例推藝術品交易全面免營業稅，多項政策利多將為佣金收入成長注入動能。

(工商 )