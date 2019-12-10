桃園市光啟高中普通科與龍華科技大學化材系產學整合，兩校共組研究團隊研發綠能及長照輔具，年初参加2019年亞洲大型國際發明展~泰國國際發明展初試啼聲，拿下兩面銅牌，2019第10屆IIIC國際創新發明競賽( 2019 10th International Innovation and Invention Competition) ，兩校再次大手攜小手共同参與兩項研究，在参與比賽的13個國家、418件作品中脫穎而出，拿下1金1銀表現亮眼。

本月6至8日於高雄舉辦的高雄KIDE國際發明暨設計展，光啟與龍華團隊再接再厲， 由蕭瑞昌老師帶領研發團隊高毓鴻同學之作品「太陽能露營帳篷」及李妤喜同學之作品「摺疊式太陽能輪椅」， 在20 個國家以上，超過 500 件作品參加競賽下獲得大會評審團之青睞，雙雙榮獲金牌佳績。

高毓鴻之金牌作品「太陽能露營帳篷」是提供一種太陽能露營帳篷，包含可拆式骨架、罩體、太陽能模組等，可拆式骨架包含地板支架、屋頂支架、以及複數個支撐架連接地板支架與屋頂支架等，它使得罩體可以固定於可拆式骨架當展開罩體上的設計圖案，其中太陽能模組則設置於該屋頂支架上。並藉由在帳篷的外觀或內部設置圖樣，可添加露營時的氣氛。

李妤喜之金牌作品「摺疊式太陽能輪椅」，設計理念是現今的輪椅並無遮陽避雨的設計，當推著行動不便的人出門散心時，遇到炎熱的天氣或雷陣雨，無法即時作出對應。

作品是提供一種安裝於輪椅的折疊式太陽能板支撐架，可以讓推輪椅的人擋得住太陽的照射，以及坐輪椅的人還有專屬的擋雨拉篷，同時也可以擋得住太陽的照射。

龍華科技大學校長葛自祥表示，龍華科大願以優於高中端研發設備與教學資源，協助聯盟高中生活科技與專題製作之教學協力。

光啟高中董事長黃東榮及陳成業校長表示，這次光啟高中普通科與龍華科大的科研合作即是最佳案例，更希望兩校在其他領域能擴大合作。

(中時 )