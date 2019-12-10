矽光子技術正快速應用在Data Center的傳輸設備、高頻高速傳輸需求相關設備，PIDA預估，矽光子元件市場規模將由2019年10億美元成長到2024年超過50億美元，年複合成長率(CAGR)達到39%，其中用在Data Center的乙太網路設備將佔最大比例，年複合成長率(CAGR)更達46%。

所謂「矽光子」技術即是利用半導體CMOS製程技術，在矽材料上製造出積體光路，並能進一步與III-V族材料做整合，製作出電光積體晶片(Electro-Photonic Integrated Circuits, EPIC)，矽光子擁有縮小體積的優勢；以材料而言，矽相對於InP、GaAs等半導體材料價格更為低廉，擁有低阻抗、低驅動電壓和低功耗等特性，且有望藉由CMOS技術與規模優勢，進一步降低成本。

在5G與頻寬需求的驅使之下，通訊設備正往更高傳輸速度、更低耗能、更小體積的方向發展，矽光子(Silicon Photonics)技術正可以提供諸多設備更佳性能的解決方案，PIDA預期，矽光子元件的市場規模將由2019年10億美元成長到2024年超過50億美元，年複合年成長率(CAGR)達到39%，其中用在Data Center的乙太網路設備將佔最大比例，其年複合成長率(CAGR)將達46%；除乙太網路設備之外，目前矽光子技術也主要應用在WDM(分波多工器)、AOC(Active Optical Cable)、Wireless天線等。

目前矽光子設計或軟體公司有Synopsys、Mentor、Cadence、Luceda等，製造廠商或研究機構有IBM、Intel、Cisco、iMEC、IHP、LETI、VTT、Global Foundries、AIM Photonics、Finisar、ST等。

由於矽光子技術正快速應用在Data Center的傳輸設備、高速計算、電信網路、生物醫療領域的OCT、自駕車領域的LiDAR、航太領域的陀螺儀等任何光電設備，尤其在數據中心之應用為目前的大宗，數據中心因資料傳輸流量持續攀升，對於資料傳輸速率與頻寬要求也一直提高，在網路通訊設備佈置的空間有限情況下，當資料傳輸速率超過100 Gbps、傳輸距離超過500公尺，矽光子將成為此應用市場的主流技術。

PIDA表示，科技部所資助的「矽光子及積體電路計畫」在2019台北國際光電週展示矽光子技術應用在5G行動網路、Data Center高速光連結、同調光通訊、光陀螺儀、生醫影像感測等各項前瞻應用之研發成果，「矽光子及積體電路計畫」即利用半導體積體化技術將複雜的光電模組整合成微小晶片，以達到低成本、節能與高智能的電光系統晶片；對於發展矽光子技術台灣已掌握一些基礎，台灣除了擁有晶圓代工廠、IC設計、封裝測試等領先全球之半導體產業，還有伺服器、交換機等網通設備之代工優勢，應可藉由這些優勢在矽光子快速成長的市場中能與設備大廠爭取合作商機。

(時報資訊)