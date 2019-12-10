國民黨總統參選人韓國瑜，昨日（9）赴中選會抽總統大選號次並抽中2號，隨後與副手張善政現場改編民謠《採紅菱》，開心高唱。對選舉民調與量化分析學有專精的前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，聽說不少自認「高級人」的台北市民，對韓唱《採紅菱》相當反感，認為「不高級」；但就他所知，事實卻剛好相反。

韓國瑜、張善政兩人現場改編「採紅菱」歌詞，高唱：「我們倆牽著手阿選總統、選總統，得呀台灣安全，得呀人民有錢，就好像兩兄弟啊，為人民呀，我倆一條心。」宣示兩人齊心。

胡幼偉在臉書發文，寫道：「最近一直聽到一種說法，就是老韓在台北市選情不強，因為『很多人』認為他『不夠高級』！我卻覺得，台北市裡，是有一些『高級人』；但大多數還是有判斷力的基層選民，台北市藍營選民還是有很多人最後會投給老韓。我對老韓在台北市的選情還是很樂觀的。道理很簡單，如果台北市有那麼多『高級人』，這些人會看得起民進黨跟蔡某嗎？」

胡幼偉進一步指出：「昨天聽到有人說，台北市選民一聽老韓唱採紅菱，又覺得他不高級了。我卻覺得，很多台北市選民其實蠻喜歡老韓的，覺得他有時候說說唱唱，蠻親切的。各位，你們大部份也都住台北市，你們覺得台北市高級人選民有這麼多，而且都嫌老韓不夠高級嗎？我不這麼認為，你們覺得怎樣？」

(中時電子報)