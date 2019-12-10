最近天氣變化大，是最容易感冒的時候，有些人會選擇喝「感冒熱飲」預防、緩解感冒症狀。但食藥署提醒，感冒熱飲多含有乙醯胺酚，若是同時服用也含有乙醯胺酚成分的頭痛藥、止痛藥、感冒藥或退燒藥，就會超過成人一天的最高攝取劑量4000毫克，嚴重可能導致肝衰竭。且感冒熱飲24小時以內不可服用超過4次。

食藥署在藥物食品安全週報指出，感冒熱飲多含有乙醯胺酚 (Acetaminophen)的成分，能達到緩解鼻塞、咽喉痛、咳嗽、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痠痛的效果，而這成分與頭痛藥、肌肉關節止痛藥、感冒藥、退燒藥的一樣。若兩種藥加在一起吃，自以為效果會加成那就慘了！「可能會導致乙醯胺酚過量，損害肝臟、最嚴重恐肝衰竭。」

「感冒熱飲」可以當成維他命C一直喝嗎？食藥署表示，雖然加了矯味劑，但它仍是藥品，每隔4~6小時以上才能再喝一次，且一天不可喝超過4次，若平常會喝酒，或有吃安眠藥，服用感冒熱飲更要小心，因為酒和安眠藥具有活絡藥物的酵素，會加強乙醯氨酚的肝毒性。

(中時電子報)