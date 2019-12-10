國民黨總統候選人韓國瑜公開呼籲民調唯一支持蔡英文後，兩人民調越差越大，最新民調已經來到蔡英文48%對上韓國瑜20%，差距來到28%！對此，韓國瑜表示，這麼說是迫不得已，但是這招一出，韓坦言：已經廢了民進黨一隻手。

韓國瑜在政論節目上表示，當他一說出民調唯一支持蔡英文，讓所有的民調通通都失準了！民眾就可以回到從造勢中看出真正的民心，更點出蔡英文最大的問題：無法得到民心，只好不停做出假民調來騙！

「民調」以及「抹黑」是民進黨打選戰的兩隻手，韓國瑜指出，現在民調已經失準，也就代表民進黨已經廢了一隻手！未來民進黨必須拿出真真切切的政績，才能得到民眾真正的支持。

韓國瑜也提到，國外媒體直指他呼籲支持者說謊，但他們卻沒有提到目前台灣假民調滿天飛，直呼這是場不對等的選舉，他們不像民進黨，沒有資源去買民調、養網軍，這樣做也是迫不得已！

(中時電子報)