冬天來了！別以為沒花可賞！來內湖走走吧！一向擁有眾多拍照點的成美右岸河濱公園花海盛開了，五彩繽紛的花兒為河濱公園增添幾分嬌色，秋海棠、一串紫、金魚草、情人菊大朵綻放，還能遠眺台北101，讓冬天增添浪漫氣息。

成美左右岸河濱公園設有多樣愛情主題設施物。（圖取自台北旅遊網）

北市水利處表示，首次在成美右岸河濱種植2區花海，相距約步行10分鐘， 2區花海總計種植約542坪，使用近64512盆當季草花，如四季秋海棠、一串紫、金魚草、情人菊等秋冬季草花，以飽和鮮明的色彩妝點成美右岸河濱搭配遠眺橋景及101，美不勝收。

成功橋下花海。（圖取自台北旅遊網）

其中成功橋下花海區結合河濱公園生態意象，以幾何水鳥造型圖案營造花海，可愛趣味的模樣吸引大小朋友的目光。成美橋下花海則以曲線區塊營造豐富色彩層次，讓民眾在旁使用體健設施運動的同時也能欣賞一片美景風光，花海自即日起，可以一路觀賞至明年2月上旬。

麥帥一橋因造型特殊，且入夜後燈光與水文相互照映，美麗夜景吸引攝影愛好者聚集。（圖取自台北旅遊網）

北市水利處表示，成美左右岸河濱公園設有多樣愛情主題設施物，像是愛情鎖、「LOVE」造型物或石椅，常有情侶約會留影，而串聯左右岸的彩虹橋、麥帥一橋因造型特殊，且入夜後燈光與水文相互照映，美麗夜景吸引攝影愛好者聚集。

五彩繽紛的花兒為河濱公園增添幾分嬌色。（圖取自台北旅遊網）

加上鄰近饒河街觀光夜市，可就近大啖「必比登」及「米其林餐盤」推薦美食。邀請民眾一起賞花，從白天逛到晚上，體驗靈魂之窗到五臟廟一次滿足的享樂之旅。

成美左右岸河濱公園設有多樣愛情主題設施物，像是愛情鎖。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)