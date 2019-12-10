在5G與頻寬需求的驅使之下，通訊設備正往更高傳輸速度、更低耗能、更小體積的方向發展。矽光子（Silicon Photonics）技術正可以提供諸多設備更佳性能的解決方案。所謂矽光子技術即是利用半導體CMOS製程技術，在矽材料上製造出積體光路，並能進一步與III-V族材料做整合，製作出電光積體晶片（Electro-Photonic Integrated Circuits, EPIC）。

矽光子擁有縮小體積的優勢。以材料而言，矽相對於InP、GaAs等半導體材料價格更為低廉，擁有低阻抗、低驅動電壓和低功耗等特性，且有望藉由CMOS技術與規模優勢，進一步降低成本。

矽光子技術正快速應用在Data Center的傳輸設備、高速計算、電信網路、生物醫療領域的OCT、自駕車領域的LiDAR、航太領域的陀螺儀等任何光電設備，尤其在數據中心之應用為目前的大宗。

數據中心因資料傳輸流量持續攀升，對於資料傳 輸速率與頻寬要求也一直提高，在網路通訊設備佈置的空間有限情況下，當資料傳輸速率超過100 Gbps、傳輸距離超過 500公尺，矽光子將成為此應用市場的主流技術。

預期矽光子元件的市場規模將由2019年10億美元成長到2024年超過50億美元，複合年成長率（CAGR）達到39％；其中用在Data Center的乙太網路設備將佔最大比例，其複合年成長率（CAGR）更達到46％。除了乙太網路設備之外，目前矽光子技術也主要應用在WDM（分波多工器）、AOC(Active Optical Cable)、Wireless天線等。

(工商 )