環宇-KY與晶電擴大合作 合資大陸新晶宇 09:212019/12/10 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 環宇-KY（4991）與晶電（2448）擴大合作，繼環宇-KY投資晶電旗下VCSEL代工廠之後，昨（9）日環宇-KY與晶電公告，雙方將合資大陸新晶宇（常州），惟因環宇-KY註銷與大陸三安合資公司，合作關係引人遐想，今早盤兩檔個股均以下跌開出。 新晶宇主要從事光電器件、積體電路、半導體分立器件、LED晶片、LED外延片的研究、開發、生產製造、封裝，銷售及技術諮詢業務。 (工商 ) #環宇 #晶電 #大陸 #合作 #合資 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：台積電、日月光投控、世芯、鈊象、晶電 10:342019/12/06 財經 對陸觀感全球大調查 俄日分居喜惡最高兩端 21:162019/12/06 兩岸 陸2020挑戰大 首要保增長防風險 04:092019/12/08 話題觀察 陸外儲減96億美元 降幅超預期 04:092019/12/08 話題觀察 反制華為5G 高通拉攏小米、OPPO 04:092019/12/08 話題觀察 烘焙市場成長快 網紅品牌層出 04:092019/12/08 焦點新聞 砷化鎵11月營收均年增 英特磊、環宇-KY均逾9％ 17:502019/12/09 財經 環宇-KY註銷三安環宇 合資新晶宇 21:292019/12/09 財經 英特磊、環宇 11月營收年增逾9％ 04:102019/12/10 證券．權證 環宇結盟晶電 合資新晶宇 04:102019/12/10 證券．權證 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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