環宇-KY（4991）與晶電（2448）擴大合作，繼環宇-KY投資晶電旗下VCSEL代工廠之後，昨（9）日環宇-KY與晶電公告，雙方將合資大陸新晶宇（常州），惟因環宇-KY註銷與大陸三安合資公司，合作關係引人遐想，今早盤兩檔個股均以下跌開出。

新晶宇主要從事光電器件、積體電路、半導體分立器件、LED晶片、LED外延片的研究、開發、生產製造、封裝，銷售及技術諮詢業務。

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