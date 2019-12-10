美股道瓊指數下跌百點，台股受此影響，10日小跌12.99點，以11,647.78點開出。蘋果三王台積電（2330）、大立光（3008）及鴻海（2317）皆以下跌開出，跌幅在0.4％～1.8％之間

美國總統川普的第二場彈劾調查公開聽證會將在12月10日舉行，中美新關稅生效日12月15日即將到來，雙方談判不確定性仍在，投資市場緊張情緒再度升高，道瓊指數收盤下跌105點。

大陸去美化政策也將大舉實施，政府機關在三年之內，大陸製軟硬體設備將替換他國製造的產品，微軟、戴爾及惠普等科技股將會受到影響。

元富投顧指出，近日市場雖面臨中美貿易協議12月15日最後期限的壓迫性，但只要中美雙方沒有在關稅上互相提高報復，願意持續進行協商，投資人仍願意以正面看待。此一心態表現在金融市場，可以發現，股市依然呈現多頭格局，台股有機會在2019年年底前向11,800～12,000邁進，而下檔支撐又墊高至11,500～11,560月線。

(工商 )