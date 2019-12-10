瓜組每日播報全文。（圖／取材自瓜组每日播報微博）

大陸女星楊冪去年與劉愷威離婚後，她今年8月起屢被爆與小2歲男星魏大勛傳緋聞，楊冪和魏大勛繼被抓包穿情侶鞋看展、戴情侶帽後，兩人今（10日）則被拍到一前一後進酒店過夜，魏大勛直到隔天早上才全副武裝離開酒店。

儘管恢復單身的楊冪對感情低調，不過她今年自與魏大勛合作真人秀《密室大逃脫》後，兩人在節目中的互動就屢被網「送作堆」，還相繼被抓包穿情侶鞋看展、戴情侶帽，對於網傳的「密戀證據」，魏大勛僅在8月時回應「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，但沒說明看展的女生是否為楊冪。​​​​

眼尖網友上周才抓包楊冪和魏大勛戴同頂情侶帽，兩人的帽子有一樣刮痕，不過雙方對此沒有回應，而楊冪和魏大勛今則再被微博博主拍到一前一後進酒店，楊冪先抵達後，魏大勛在深夜悄悄現身，之後就沒再出現，直到隔天早上6點才全副武裝離開，消息一出也引發外界討論，楊冪和魏大勛的姊弟戀情是否真有譜。

(中時電子報)