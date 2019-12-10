金管會證期局表示，核准華南永昌投信申報募集開放式多重資產型「華南永昌低波動多重資產證券投資信託基金」，總面額美元5億元整，由日盛銀擔任保管機構。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額美元1000萬元。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券的總額，不得低於基金淨值的60％，且投資於外幣計價股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券、經金管會核准可投資項目，任一資產種類的總金額均不得超過基金淨值的70％。

(時報資訊)