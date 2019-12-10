《基金》華南永昌低波動多重資產基金，准募 09:262019/12/10 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准華南永昌投信申報募集開放式多重資產型「華南永昌低波動多重資產證券投資信託基金」，總面額美元5億元整，由日盛銀擔任保管機構。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額美元1000萬元。 證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券的總額，不得低於基金淨值的60％，且投資於外幣計價股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券、經金管會核准可投資項目，任一資產種類的總金額均不得超過基金淨值的70％。 (時報資訊) #華南永昌投信 #基金 #募集 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－持續開放與改革 為A股帶來更多新機遇 04:092019/12/06 全球財經 擬真平台11月競賽 雙富大贏家 04:102019/12/06 證券．權證 如何強化文資保存 鄭宏輝提這3政策 17:292019/12/06 生活 董座賴政昇：最重要的資源是員工 群益投信 堅持團體戰 擦亮退休理財招牌 04:102019/12/09 財經要聞 談 版圖規劃－退休理財 財管關鍵決勝點 04:102019/12/09 財經要聞 賴董：想成功存老本...愈早開始愈好 04:102019/12/09 財經要聞 合庫金重視外資 星國辦法說會 04:102019/12/09 產業特刊 玉山證推MVP擬真交易平台 04:102019/12/09 證券．權證 美短債ETF 現金管理新利器 04:102019/12/09 證券．權證 「2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」優秀論文摘要－市場不確定性、投資人關注度與股債關係 04:102019/12/09 證券．權證 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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