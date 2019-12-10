微星(2377)及技嘉(2376)11月合併營收年增均維持正成長。2家業者均為主機板起家，但隨著產業調整，微星將重點放在電競領域，而技嘉則是主機板、顯示卡及伺服器及NB等4大產品線齊頭並進。微星看好明年NVIDIA(輝達)將推出8-9款新GPU有助於營運動能；而技嘉則是著眼於5G及邊緣運算等應用落地，亦將為其帶來新客戶及新訂單，預期將進一步加速技嘉之伺服器業務增長。

微星11月單月營收為達111.43億元，月減5.65%、年增5.84%，前11月營收1114億元，年增0.28；技嘉11月自結合併營收持穩年增逾1成以上、達52.74億元，拉抬其今年度累計前11個月之合併營收來到570.61億元，年減幅度收斂至1.16％。

技嘉（2376）在主機板、顯示卡及伺服器等三大產品線於下半年後同步增溫帶動下，營收回到成長正軌、持續追趕去年的年度營收創高數字，繼10、11月皆維穩營收兩位數年增走勢，法人估其12月雖將月減，但全年度表現將負轉正、再登年度營收新高。展望明年，法人認為技嘉四大產品線中仍將以伺服器的成長力道最為強勁，加上後續在5G及邊緣運算等應用落地，亦將為其帶來新客戶及新訂單，預期將進一步加速技嘉之伺服器業務增長，力道並可望維持至2023年。

技嘉在今年8月推出，視界更寬廣的創作者筆電AERO 17 HDR，最高搭載8核心i9處理器和RTX STUDIO創作者筆電認證，可協助創作者完成4K影片剪輯甚至3D模型渲染等效能吃重的工作；AERO 17更配備了Xrite Pantone 逐台校色認證的4K高解析面板及完整連接埠，為內容創作者提供行動工作平台。

(時報資訊)