金管會證期局表示，核准凱基投信申報募集「凱基全方位收益ETF傘型證券投資信託基金」，旗下包括3檔子基金，總面額各為新台幣200億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

此傘型基金旗下3檔子基金，分別為「凱基1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」、「凱基1至5年期新興市場（中國除外）美元債券ETF證券投資信託基金」及「凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」。

「凱基1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」由中信銀擔任保管機構，以追蹤「彭博巴克萊1至3年期美國公債指數」的績效表現，作為基金投資管理目標。

「凱基1至5年期新興市場（中國除外）美元債券ETF證券投資信託基金」由一銀擔任保管機構，以追蹤「彭博巴克萊1至5年期新興市場（中國除外）美元債券指數」的績效表現，作為基金投資管理目標。

「凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」由彰銀擔任保管機構，以追蹤「彭博巴克萊15年期以上BBB級優先順位美元公司債指數」的績效表現，作為基金投資管理目標。

(時報資訊)