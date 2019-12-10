民進黨則在高雄加強罷韓連署宣傳，並即將於12月21日上街遊行，預告將有10萬人參與；據悉，韓陣營決定正面對決，規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」，台南市議員謝龍介掛保證，人數會讓大家嚇一跳！

據《聯合報》報導，謝龍介表示，已經有許多大咖都會參加1221的遊行，很多支持者都說一定會來，所以那天「人數絕對會讓大家嚇一跳」。

(中時電子報)