1221關鍵之日 謝龍介保證：人數會讓大家嚇一跳 09:322019/12/10 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨台南市議員謝龍介。（陳世宗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨則在高雄加強罷韓連署宣傳，並即將於12月21日上街遊行，預告將有10萬人參與；據悉，韓陣營決定正面對決，規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」，台南市議員謝龍介掛保證，人數會讓大家嚇一跳！ 據《聯合報》報導，謝龍介表示，已經有許多大咖都會參加1221的遊行，很多支持者都說一定會來，所以那天「人數絕對會讓大家嚇一跳」。 (中時電子報) #謝龍介 #罷韓遊行 #高雄 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #國民黨 #民進黨 #挺韓遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 政治熱門新聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 連他都陷入苦戰…網：綠立委將破4分之3 - 政治 史上最強議員！網：柯、韓粉都恨死她了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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