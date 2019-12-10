無塵室暨機電工程整合廠-聖暉（5536）大啖台商供應鏈移轉商機，帶動11月合併營收達11.78億元，月增22.08％、年增19.58％。聖暉月營收重拾成長力道，目前無論接單量及已接案未完工的在建工程案量，均優於去年同期。

聖暉11月業績表現亮眼，激勵早盤股價最高衝上181.5元、上漲了5元，漲幅逾2％。

聖暉業務橫跨多項產業，除半導體及電子零組件廠房外，也包含生技、商辦、資料中心等，每年皆有相當實績及案量；因台商移轉供應鏈，建廠商機浮現，今年截至前三季，來自東南亞、台灣已簽約未完工的在建工程案量成長。

聖暉早於東南亞多國設立據點，此波供應鏈移轉商機，聖暉順勢接收，近期也因客戶需求至泰國成立據點，2020年將明顯受惠，帶動東南亞業績逐步成長。

聖暉表示，受中美貿易戰影響，許多企業將產線拉回台灣，雖然第一波生產線建置主要藉由將過去閒置廠房活化，因而新建廠案相對較少，但預期未來2年，隨著擴廠需求增加，新建廠商機將日益明顯。

由於政策面是將台灣打造為高階製造研發中心，台商回流計畫亦多數屬研發中心、智慧生產及自動化工廠等，近期聖暉即接獲數據中心、研發中心、物流中心、A級商辦等工程案，隨著擴產需求增加，聖暉來自台灣的營收佔比將持續提升。

(工商 )