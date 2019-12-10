被梅文魁開槍殺害的台南市刑大偵查佐劉三榮。（本報資料照片）

今年6月14日凌晨，台南市刑警大隊45歲偵查佐劉三榮與友人前往位於柳營區的練歌場慶功，不巧與曾有宿怨的48歲男子梅文魁狹路相逢，雙方爆發爭執，劉員遭梅某1槍奪命。案經台南地檢署提起公訴後，台南地方法院10日依殺人、槍砲等罪合併判處19年2月。劉員父親得知指「判太輕，考量上訴」。

合議庭認為，梅某先前已有2次槍砲前科，仍再購買槍彈並持有，嚴重危及社會治安，加上他知道劉員是警員，仍攜帶槍彈赴約，漠視國家法紀，且於商談賠償過程中，僅因劉員一直要求他給予交代，並沒有危害梅的生命或身體言行舉止，梅某竟因不滿劉員未答應他所提出慢慢償還賠償款的要求，即持槍朝劉射擊致死，造成家屬傷痛，並引起社會大眾相當程度之不安，迄今賠償金額無共識也沒有任何賠償，但考量梅犯後坦承部分犯行，月收入僅約2、3萬元，需扶養母親，加上又是殺人不確定故意等情狀量刑。

判決指出，曾獲選模範警察的劉三榮，6月13日晚間與友人在柳營區新開幕的「山秀練歌場」聚會唱歌，慶祝他當選台南市刑大考績委員。直到深夜10點左右，劉員先行離開該店後，14日凌晨將近1點，劉員又因其他友人邀約，二度前往練歌場，並打電話叫梅某前來商討3年前雙方打架傷害的賠償事宜，當場爆發口角。

2人情緒激動愈吵愈凶，梅某突然從友人的背包內取出槍，距離劉員4、5公尺處朝對方開槍，子彈貫穿進入體腔，射穿右肺、橫膈膜、肝臟及腸繫膜，造成劉三榮大量血胸、腹血及右肺塌陷，經送醫急救後，仍不治死亡。

梅某逞凶後逃逸，警方立即成立專案小組展開追緝，當天深夜10點就在高雄市內門區將梅某逮捕到案。

偵訊中，梅文魁供稱，案發當時劉員的口氣讓他失去理智，才會想要開槍，但他是朝劉員所坐沙發的右側開槍，原本只是想要嚇嚇對方，「真的不知道他中槍」，沒有殺害劉員的意圖。

梅某的辯護人也主張，被告只是傷害致人於死、過失致死，並指出，在如此短的距離開槍，受傷部位又在右手臂，並非重要部位，且梅開了一槍後，手槍仍有6、7發子彈，隨時可以再開槍，但梅卻上前抵住劉的頭部，並未再開槍，顯見沒有殺人犯意。但檢方認定梅有殺人犯意，建請從重量刑。

(中時 )