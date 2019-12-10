台灣櫻花（9911）今（10）日將舉辦法說會，對外公布未來的投資布局與展望。櫻花受惠旺季到來，以及政府節能補助方案的激勵，帶動11月合併營收為6.09億元，年增5.3％；前11月合併營收為53.98億元，年增3.9％。無論單月或前11月營收、均創下歷史同期新高！

此外，台灣櫻花前三季營業利益5.88億元，年增10％；稅後淨利5.32億元，EPS2.43元，年增2％。由於業績亮眼，櫻花今日一開盤股價漲幅逼近2％。

台灣櫻花自下半年起，隨著智能產品銷售亮眼、整體廚房零售明顯成長，帶動第三季合併營收14.57億元、創下歷年同期新高，加上第四季節能補助政策推動，預期2019年營收可望續創歷史新高；此外，受惠產品組合轉換及製造效率提升，櫻花今年全年毛利率可望創下近幾年新高，帶動本業獲利成長明顯，2019年獲利成長可期。

(工商 )