香港反送中衍生的運動越演越烈，蔡英文總統今天出席人權獎頒獎典禮表示，我們周邊還有很多的國家或者地區，還沒有走向民主化的道路，也有許多想要追求民主、自由、基本人權的人們，正在受到威權政府的壓迫跟打擊，許多人團結在一起就有機會扭轉歷史的方向。「讓我們攜手一起為了民主、自由、人權的信念持續的努力」。

蔡英文總統今天出席由台灣民主基金會主辦的「第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮暨授勳」，該基金會於2003年成立，是亞洲第一個國家級的民主援助基金會，今年的得獎組織是人民外交培訓計畫，宗旨在提供人權倡議的教育訓練，透過培訓計畫，提升亞太地區人權運動人士以及倡議者的能力，以促進亞太地區的人權發展。

典禮開始前由排灣族古調吟唱老師桑梅絹演出兩首歌曲「報戰功」、「思念」，獻給所有過去和現在為追求民主與自由而努力的個人以及團體。

民主援助基金會董事長蘇嘉全表示，今年獲獎的「人民外交培訓計畫」（DTP），是由東帝汶前總統、1996年諾貝爾和平獎得主奧爾塔與澳洲雪梨新南威爾斯大學榮譽教授納特姆共同創立。已經培訓來自中東、北非等人超過3千位人權捍衛者，協助改革進程中能夠更安全。

蔡英文總統則表示，今天是個特別的日子，不僅僅是世界人權日，也是美麗島事件40週年，幾天前她在高雄參與美麗島事件的紀念遊行，和當時參與者的辯護律師一起重回歷史現場，多年後大家走上不同的人生的路徑，也許對政治有不同的想法，也許也加入了不同的政黨，這正是台灣民主珍貴、可愛之處。

她說，民主前輩勇氣抵抗威權政府的壓迫，美麗島事件就是台灣走向民主化的歷史轉折和歷史的記憶，台灣人民沒有忘記，因為沒有遺忘，所以在台灣民主逐漸鞏固的今天，我們透過亞洲民主人權獎，為全球的民主和人權努力。

蔡英文肯定今年獲獎的「人民外交培訓計畫」，透過尋求國際支持的方式，來對抗人權侵害，我們可以說因為人民外交培訓計畫，讓 民主的種子能在全球更多的角落開花結果，彼此呼應。

蔡英文表示，不論是外交培訓計畫、美國國家民主基金會還是台灣民主基金會，我們都有共同的目標，那就是民主、自由、人權的普世價值可以不斷的推廣出去。

她也對國際社會的理念相近的朋友發出呼籲，那就是在人類歷史上，民主體制存在時間並不長，但是歷史已經證明，民主是最有韌性，也最能夠解決爭端，最可以凝聚眾人一致的政治體制。

她說，我們周邊還有很多的國家或者地區，還沒有走向民主化的道路，也許有許多想要追求民主、自由、基本人權的人們，正在受到威權政府的壓迫跟打擊，對台灣人來說，民主已經成為像呼吸一樣自然的事情的時候，但我們不能忘記守護民主是我們的責任，人類可以改變歷史，許多人團結在一起，就有機會扭轉歷史的方向。

(中時 )