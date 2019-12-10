記憶體封測廠力成（6239）受惠記憶體封測需求持續回升，2019年11月營收續繳「雙升」佳績，以63.94億元連2月改寫歷史新高，前11月合併營收衰退幅度持續收斂。公司看好第四季營運可望續揚，全年營運力拚持平去年，並看好明年首季淡季不淡。

法人認為，力成受惠資料中心和伺服器記憶體封測需求成長，智慧型手機記憶體封測需求維持穩健挹注，帶動營收連2月改寫新高。看好力成第四季營收可望季增中個位數百分比，改寫歷史新高有譜。

力成11月中股價觸及100.5元，創近2年4個月高點，近期於91～99元區間高檔震盪。在績優題材激勵下，今日股價開高後震盪走揚，截至9點20分最高上漲1.8％至96.2元，位居封測族群漲勢前段班。

力成2019年11月自結合併營收63.94億元，較10月63.14億元成長1.27％、較去年同期54.81億元成長達16.65％，連2月改寫歷史新高。累計1～11月合併營收599.25億元，較去年同期627.09億元減少4.44％，衰退幅度較前10月6.46％持續收斂，續創同期次高。

力成先前法說時指出，隨著庫存水位下降，包括終端產品、DRAM、Flash、邏輯業務需求均顯著轉強，對第四季DRAM、Flash及邏輯3大業務全數正向看待，預期第四季營運可望續揚，且明年首季訂單能見度佳，看好營收淡季不淡、有機會改寫同期新高。

力成指出，因應客戶需求增加，公司首見在10、11月持續投資擴產。而第三季封裝稼動率85～90％、測試稼動率70％，系統封裝及模組（SiP/Module）稼動率約85～90％，預期第四季均可望再略為提升。

力成董事長蔡篤恭表示，本季資本支出投入產能預計明年首季開出，預期明年記憶體業務不會有問題，邏輯業務將是未來持續推動成長的主力。同時，因應2021～2025年的先進技術需求，明年資本支出將再度進入擴張期。

(時報資訊)