一名在花蓮秀林鄉和平村海邊的釣客，本月7日在釣場附近一間廢棄工寮旁尿尿時，沿著尿跡看下去，赫然發現地上竟有一具白骨，嚇得釣客立刻報警，警方根據白骨上的背包內證件，判定該具白骨疑似今年9月失蹤的海巡署北部分署游姓中尉，警方為了確認身分，目前已採集檢體進行比對。

據了解，該名釣客在本月7日上前往台9縣167.4公里旁一處海邊釣魚，但一時尿急，於是跑到一旁廢棄工寮旁尿尿，他沿著尿跡看下去，竟然發現地上有一具白骨，嚇得釣客立刻報警處理。

警方到場採證發現，該具白骨旁遺留一個背包，裡面有放有身分證件與服務證，根據服務證上記載為海巡署北部分署第一岸巡隊游姓中尉，經警方向第一岸巡隊查詢，發現游姓中尉在今年9月18日，因逾假未歸，經單位通知家人也無法掌握行蹤，於是發布離營通報，11月28日才由由宜蘭地檢署發布通緝。

據了解，游員在服役時曾經出現過嚴重適應不良，經家人與單位輔導仍未見成效，今年9月份休假後就不知去向，未料被發現時已成白骨。但為了確認身分，警方已採集檢體進行比對。

(中時電子報)