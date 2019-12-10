為了改善交通品質，提升通勤效率，大陸近期於各省展開22項交通改善任務。

浙江省交通運輸廳新聞發言人王寅中今表示，為了提升城市交通品質，浙江將加快打造省域、市域、城區3個「一小時交通圈」，高水平建設「四好農村路」，建成覆蓋全省域的美麗經濟交通走廊，同時深化交通領域，「最多跑一次」改革，全力打造信用交通省。

除了浙江全力改善交通狀況外，山城重慶則是圍繞通道、樞紐和組織方面加快建設交通樞紐。提速建設「米」字形高鐵通道，加快形成重慶與成都、蘭州、西安、鄭州、武漢、長沙、貴陽、昆明8個方向10條高鐵通道，實現與京津冀、長三角、粵港澳等國家級城市群快速聯繫。積極推動三峽水運新通道建設。

重慶市交通局新聞發言人李關壽表示，規劃通過重慶的合運輸，特別是水運的優勢，在周邊省市的貨物中轉運爭取到60％。

而南方城市深圳市目前正在開展深圳建設交通強國城市範例行動方案的公眾諮詢。公眾普遍關注的問題主要集中在對外通道規劃建設、城市快速路網的建設以及智慧交通。

(旺報 )