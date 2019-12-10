記憶體製造廠旺宏(2337)對明年整體Flash市況看法樂觀，預期市場有機會逐季成長，甚至出現供不應求的情況，明年漲價可期。在外資持續買超帶動，股價屢創新高，今早帶量突破36元關卡。

旺宏於昨(9)舉辦30週年慶，董事長吳敏求看好5G明年及後市商機，他指出，目前5G的主要設備製造商包括中國2家、韓國、日本2家及歐美業者，旺宏幾乎與8成的客戶合作，而且基地台都要用1-2Gb大容量的產品，預料明、後年的量會更大。

旺宏也看好未來在醫療、工業和汽車電的發展，這些是高階的產品，較不受價格競爭的威脅，目前占公司整體營收比重約25%，長期目標此三領域將達50%的水準。

針對明年市況的展望，旺宏董事長吳敏求表示，中美貿易戰的影響已漸漸和緩，半導體的市況復甦，再加上客戶庫存消化已告一段落，明年加上TWS、5G帶動，預計明年整體Flash市況將逐漸回升，明年將有漲價的空間，尤其明年下半年漲價的機會較高。

(時報資訊)