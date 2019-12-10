台灣鋼鐵集團聯盟旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）11月營收為新台幣7,918萬元，月減16%，年減35.51%；久陽表示，在手訂單能見度雖有3~4個月，但因中美貿易戰的戰線拉長，歐洲市場價格競爭尚未告一段落，美國的訂單目前仍以基礎件為主，加上進人傳統淡季，歐美客戶在聖誕長假前要求遞延出貨，以致影響整體出貨量與11月營收表現。
久陽董事長孫正強指出，公司持續調整區域營收來源與供應客戶的產品組合，以因應外在環境的不確定性，目前美國市場的出貨量有逐步提升，歐洲地區客戶的庫存去化也持續進行，訂單能見度仍有3~4個月，因此待假期遞延出貨效應與明年第一季農曆年的傳統淡季過後，營運可望落底，自明年第二季起的產業能見度會較為明朗，業績將有機會回復正向發展。久陽2019年1-11月自結營收為10.67億元，較去年同期下滑4.11%。
(時報資訊)
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