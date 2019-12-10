超眾(6230)董事會決議啟動史上最大投資擴產計畫，以7年為限在越南河內建廠擴產，總投資金額高達1.72億美元(約新台幣52億多元)，超眾挾深耕手機散熱多年、日本電產株式會社(Nidec)資金與公司在全球產業通路優勢，超眾大手筆擴產搶進手機散熱，為手機散熱產業投下震撼彈，是否會讓原處於吃緊的手機VC供需反轉有待觀察。

非蘋智慧型手機品牌廠積極推出5G智慧型手機，全面引爆手機熱管及VC(均溫板)需求，超眾董事長永井淳一在今年8月法說會時曾預告，看好5G手機散熱前景，將會積極擴產因應客戶需求，昨天超眾董事會決議，擬以7年內時間計畫於越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，超眾計畫自2020年1月起進行投資，預估總投資金額將達4兆越南盾(折合約1.72億美元、52億多台幣)，超眾大手筆投資，立刻引起市場高度關注。

永井淳一在日前法說會時表示，5G時代即將來臨，而5G會影響所有產業，傳輸量及運算速度都會提升，非常需要散熱解決方案，如何應對5G市場是最重要的事，在各項應用中，最貼身感受就是智慧型手機了，就手機使用的散熱熱管或熱板來看，熱管是管狀，要加工到很薄有些限制，熱板是板狀，可以做成各種形狀加工，應用比較多元，預估未來VC使用上會比較多元，目前VC(散熱片)在智慧型手機應用在5%以下，市調機構預估，5年內智慧型手機使用散熱解決方案佔比將達50%，超眾將積極擴產搶攻龐大的商機。

超眾表示，除了手機用均熱導板(VC)外，散熱模組產品將擴及車用、5G基地台、自動化設備及人工智慧等各領域產品，而今年擴產的昆山廠，VC產能預計在明年第1季投產。

據了解，目前設立一條月產約100萬片VC產線，依自動化程度，設備相關投資金額約在新台幣5000萬元到1億元之間，超眾計畫在7年內投入約新台幣52億元擴產VC及散熱模組產能，業界推估，若超眾以一半金額(約25億元到26億元)用於建置VC產能，預估將可建置月產能超過2000萬片到3000萬片均熱片(VC)，加上超眾現有的兩岸三地VC產能，超眾VC月產能將可挑戰3000萬片，有機會成為全球最大VC供應商。

根據多家市調機構預估，在智慧型手機品牌廠積極推出5G手機下，明年全球5G智慧型手機銷售量可望上看1.8億支到2億支，2023年5G手機佔整體智慧型手機一半以上，不過，儘管三星、華為等非蘋智慧型手機品牌廠高階機種已開始導入VC散熱，且其他陸系非蘋智慧型手機廠也將隨5G手機需求加速導入VC散熱，但市場最期待的蘋果至今尚無任何導入VC計畫，若扣除蘋果，明年VC在5G智慧型手機滲透度有多高仍待觀察。

目前國內散熱廠均積極投入手機VC，其中又以雙鴻(3324)產能最具規模，據了解，雙鴻年底時VC月產能可達800萬片到1000萬片，泰碩(3338)亦預估年底VC月產能可達300萬片，超眾在昆山廠VC新產能於明年第1季開出後，業界推估，VC月產能亦可望達200萬片到250萬片，在各廠新產能陸續開出，以及超眾大手筆擴產後，智慧型手機導入VC速度能否有效去化新產能，有待觀察。

(時報資訊)