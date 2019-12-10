「卡神」楊蕙如案延燒，民進黨主席卓榮泰日前責成台北市黨部盡速處理此事。台北市黨部主委陳正德昨表示，北市黨部將召開執委會，並就楊蕙如案進行報告，若有執委提案開除其黨籍，預計於下個月例行會或由執委提案召開臨時會討論處理。韓國瑜競選總部副執行長孫大千向民進黨拋出三問，並直言真相應該心知肚明了。
孫大千在臉書質疑，民進黨是打算用開除黨籍來掩蓋真相嗎？他認為，民進黨一直迴避問題，模糊焦點，難道不怕被認為「心裡有鬼」？他直言，當民進黨始終不敢正面回答三個問題，真相到底是什麼，大家應該心知肚明了。
孫大千提及，第一，民進黨身為執政黨，難道不應該幫政府優秀的外交官討回一個公道？楊蕙如案爆發後，民進黨政治人物有哪個人為蘇啟誠惋惜過？第二，蔡英文為什麼不敢公開站出來保證，民進黨從來都沒有請楊蕙如的網軍部隊幫過忙？
最後，孫大千質疑，若蘇啟誠的行政責任是因為楊蕙如的網軍刻意帶風向栽贓，外交部是不是應該出來告訴台灣人民，當時真正的行政責任應該要由誰來負起呢？
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文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書
(中時電子報)
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