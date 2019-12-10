自由市場投手爭奪戰激烈，前巨人左投「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)也要趁機出擊，他季外成為自由球員，準備一舉搶下破億美元合約。瘋龐效力棒球名門舊金山巨人11年，奪下3座世界大賽冠軍，1次世界大賽MVP，生涯自責分率3.13，累積薪資5750萬美元。

瘋龐戰功赫赫，明年開季才30歲，5年1億美元並不過份。只是外界仍有疑慮，大聯盟官網指出瘋龐今年效能下滑(自責分率3.90)，而且工作量很大，7季超過200局，15場完投，拿手的打擊(兩次銀棒獎)亦開始衰退。即使談到1億美元，想再往上加也沒那麼容易，畢竟他經紀人不是最強的波拉斯(Scott Boras)。

往好的方面看，各隊都很需要先發投手，雙城、天使、響尾蛇都想要簽瘋龐，這多虧強投寇爾(Gerrit Cole)帶來的市場影響。先發投手的市場熱度愈高，對下月赴美尋求新東家的陳偉殷也更有利。

(中時電子報)