大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟於加拿大轉機時遭警方拘捕後限制出境迄今已近一年，華為總裁任正非日前接受加媒專訪時表示，從孟晚舟遭捕到後5個月的美國宣布將華為列入出口黑名單可知，孟案只是美國的起手式，其最終目的是要徹底消滅華為。

據加媒《環球郵報》（The Globe and Mail） 2日報導，被問到孟案發生的前兩年孟晚舟幾乎沒去過美國，是否是已經預料到赴美將有風險，任正非表示，華為在美國市場長期受排斥，業務收縮下美國已成為華為的小市場，高級主管根本沒有工作需要去美國。

任正非說，自美國5月發布有「出口黑名單」之稱的實體清單，「讓我們意識到孟晚舟案只是起頭，美國的最終目的是要消滅華為」，故美方想要抓住孟晚舟，藉此做為籌碼來打擊華為。

任正非表示，加拿大在孟案中明顯受了美方干預，「若我們早知道華盛頓有這樣的決定，就不會去加拿大了，也不會連累加拿大夾在中間受苦受難」。他除了認為加拿大因孟案的損失應由美國川普政府補償之外，也強調加拿大是一個偉大的國家，在實體清單干預下，華為將研發中心從美國搬出，移至加拿大。

關於孟案是否與美方達成和解，任正非在基於事實與證據的情況下表示願意與美方探索和解，但美方若要出示證據應該是通過法院出示，「但目前為止我們還沒有看到，紐約東區法院要儘快拿出證據來」。

(中時電子報)