餐飲外送今年在台灣掀起熱潮，Foodpanda、Ubereats兩大業者互較高下。為了增加營業額，不少餐飲業者與外送平台合作，但一家基隆知名麵店因加入外送平台，獲利不增反減，決定收掉店面改作調理包生意。
外送商機席捲全台，連知名咖啡連鎖業者星巴克近日也宣布與兩大業者合作，盼藉此提升營運表現。不過，TVBS新聞台報導，基隆一家知名麵店自7月加入外送平台後，獲利反而下滑，已於上月底收掉店面，老闆韓先生表示，外送平台抽高達3成，而一碗麵的獲利也才4成，加上房租、水電、瓦斯，「根本負擔不起」。該店面已經收掉，剩下廚房專接調理包生意。
東森新聞則指出，餐飲業者與外送平台合作，月領2次在平台的營業額，且結算區間要往前推2周，最久會被押到一個月，目前兩大外送平台抽成30%，另有維護費、簽約費等。由於店家現金流都卡在外送平台手上，如果沒有足夠的周轉金，恐怕吃不消。
(中時電子報)
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