國外有一名超病態的恐怖情人，在與女友吵架後，情緒失控竟拿刀子將自己的名字一筆一畫的刻在女友額頭上，過程中還不斷對她使用暴力，當警察趕到現場時，這名女子渾身是傷，且雙眼呈現空洞的狀態。

據《Fox San Antonio》報導，這名施暴者是19歲的希爾德雷斯（Jackub Jackson Hildreth）。日前，他與22歲的女友米雷萊斯（Catalina Mireles）發生了嚴重的爭執，在報告書中指出，兩人正在爭論他們之間的關係。

情侶起爭執 變態男用刀將名字「一筆一畫」刻女友額頭

爭吵過程中，希爾德雷斯抓住了米雷萊斯的脖子，並用拳頭毆打了她10次。之後他拿出刀子在米雷萊斯的額頭上刻下自己的名字。據《太陽報》報導，米雷萊斯告訴警方，希爾德雷斯告訴她，「他將把我藏進衣櫥裡，直到他想清楚怎樣處理我的屍體」。

根據警方調查，希爾德雷斯本身有暴力前科，還有入室竊盜與家暴的逮捕令。目前，他已經遭到逮捕。

(中時電子報)