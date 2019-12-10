台中市警第六分局市政派出所警員林旻谷、邱俊榮，日前接獲公車司機報案稱其車內有1名疑似失智的姜呂姓老婦人(20年次)坐在公車上，卻不知道要前往何處？警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，可不定時拍存影像將穿著及特徵詳細紀錄，注意其可能活動的範圍。

警方指出，經員警詢問老婦人的年籍資料，卻無法得到答案，老婦人身上未攜帶證件，僅帶了1顆印章，員警先將其帶返所內休息，同時利用印章上的名字逐一比對，查出老婦人戶籍地址位在新北市新店區，立即致電至碧潭派出所，請員警協助至老婦人的住處找尋其家屬，再透過家屬聯繫上與婦人同住於臺中的兒子，協助其返家。

警方表示，經家屬指出，老婦人因過於思念遠住在台北的女兒，趁兒子上班之際，獨自出門欲搭車前往台北，於是在住家附近的公車停靠站隨機搭乘公車；待家人發現時，老婦人已不知去向，於是趕緊至派出所報案請求協助，還好有熱心暖警的協助，讓老婦人能安全回家，其家屬十分感謝員警的幫忙。

警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，可不定時拍存影像將穿著及特徵詳細紀錄，注意其可能活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料；申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。

(中時 )