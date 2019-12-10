網友發文、留言。(圖/翻攝自韓國瑜官方臉書)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有一眾堅定「韓粉」。卻有自稱韓粉在韓官方臉書發文，表示自己只是貼個沒確認過內容的影片就被踢掉，有違韓標榜的包容精神，讓自認盟友的他難過不已、無法再支持韓了，大喊真的「挺韓（心）」。文章一出，立刻慘遭韓粉「出征」，痛罵1450、網軍、反串。

網友在韓國瑜官方臉書塗鴉牆上發文，寫道：「我真的對韓粉很失望！我只是沒有看影片就貼上去，可以告知我內容，但卻直接把我踢掉！韓總統曾說要包容所有人，但我自認為是盟友的人卻這樣對待，我真的很難過。無法再支持韓國瑜了，一個真心挺韓的人，卻遭遇這種下場，現在我真的挺寒（心）。」

文章一出，立刻慘遭韓粉「出征」，湧入超過150則留言。韓粉們紛紛回應：「1450……好假」、「反串來了！」「說謊是追求利益的手段，還是人格的缺陷呢？ 拿人格賣錢？值得嗎？」「韓導是你爸嗎？叫得那麼親熱……」「我們對1450、一萬們也很失望啊？躲在鍵盤後面暗箭傷人的殺人事件……」「抱歉，我挺韓是挺他的理念，我才不管別人怎麼看待我！就算我不在任何粉專，我還是支持，這才是真正的鋼鐵韓粉」、「又一個橫空出世的1450來反串的」。

(中時電子報)