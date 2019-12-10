民眾黨內傳出計畫打「亡柯感」救政黨支持度，身兼黨主席的台北市長柯文哲10日表示，如果真的選得很差，他市長任期一下任等於空間很狹窄，困難度會變很高。

民眾黨的政黨支持度不如對柯文哲的支持度，外界好奇怎麼把柯的個人支持度轉移到政黨，柯文哲坦言，這是好問題，他反問媒體「你有沒有建議？」他已經想很久了，還沒想到好方法。

由於政黨支持度沒有起色，傳出民眾黨內要打「亡柯感」，告訴支持者這次選不好就沒有以後了，柯文哲說，會變得愈來愈困難，畢竟2022到2024年那個能量也想看看怎麼撐過去，如果真的選得很差，一下任就等於空間就很狹窄，困難度會變很高。

此外，因為時力有立委黃國昌打弊，讓政黨支持度有起色，民眾黨是否會效法？柯文哲認為，黃國昌打弊是很厲害，但我們要建立的是沒有弊案的政府，北市府過去4年來的弊案幾乎剩下工友收紅包或很基層的員警跟人家收紅包，其他幾乎沒有弊案。

柯文哲說，一個社會有打弊英雄，反而是那個社會不正常，努力的目標是要建立一個沒有弊案的政府、社會，這才是台北市政努力目標，人家說台北市政沒有什麼弊可以打，對啊，這才是歐美先進國家要的模式。

民眾黨內也建議蔡壁如不要再一直講黃國昌不會上，會有反效果，柯文哲表示，很客觀分析，如果說以朋友立場來講，他覺得黃國昌還是應該排第一，因為黃還是有一定的戰鬥力，有時候就實際上選票的計算，不過，這是時力家務事，當時怎麼會排這個太奇怪。

柯文哲指出，他和黨務人員講過不要太去講其他黨的事，其他小黨的事務沒必要太多批評，這也不是我們的事，只是說內心說要排第一，對整個國家來講，他覺得黃國昌應該排第一。

(中時 )