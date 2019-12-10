大陸品牌廠包括小米、OPPO、Vivo等來勢洶洶，在生產規模、速度以及組裝成本3大方面擁優勢下，印度本土品牌廠腹背受敵正積極轉型，當地第2大本土手機廠商Intex正計劃為大陸手機品牌代工，以實現轉虧為盈。

印度媒體《The Economic Times》報導，因大陸手機廠強勢插旗，Intex營運持續面臨虧損的窘境，與2017年的營收規模相比，2018年至2019年大幅縮水了1/3。

報導指出，Intex銷售額在2016財年達到623.3億盧比的高峰後，就呈急劇下滑趨勢，該公司在上一財年陷入虧損，淨虧損額達到28.13億盧比。

除了Intex外，據悉印度另外一家本土手機品牌廠的高層，也表示有為大陸手機品牌代工的規劃。報導分析指出，印度本土品牌廠在生產規模、速度以及組裝成本方面上，都很難與大陸品牌競爭。

報導提及，印度本土品牌廠轉而幫陸廠代工，背後也還有陸美貿易大戰的考量，大陸產品透過印度組裝消費類電子產品，並出口到美國，藉此規避高額關稅，因此，為陸廠代工，已成為印度手機廠商重振公司的關鍵戰略之一。

(中時電子報)