由於受暖冬及霪雨影響，荔枝產量極為不穩定，收成不理想也造成農友的損失，華南產險為了協助農友轉嫁生產風險推出荔枝險已開始銷售，並到12月13日截止。

華南產險表示，荔枝保險是氣象參數型保單，可投保的荔枝品種為玉荷包、黑葉及糯米糍，投保方案共有兩種，分別為單獨投保溫度參數以及同時投保溫度與降水量參數，保障荔枝農友因暖冬或霪雨所造成的損失，當保障期間內約定低溫的日數未達5日或連續12日內任7日有降雨產生，便達到理賠標準，賠付比例則依日數多寡不一，溫度最高能賠償到保險金額的60％，降水量則為40％，保險費率則依投保品種、參數及種植地區有所不同，保費補助則依中央與地方政府公告為準。

華南產險表示，高雄市以大樹區、旗山區、杉林區及內門區為試辦區域，台中市為太平區、霧峰區及大里區，南投縣則為南投市、草屯鎮及中寮鄉。本次預計銷售截止日為12月13日，農民務必抽空前來所屬地區農會了解保險相關內容，以免向隅。

(工商 )