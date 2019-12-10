電梯大廠崇友實業因新店社會住宅社區等多起大型電梯出貨增加，11月合併營收4.23億元，創同期歷史新高，較去年同期成長55.03％。前11月合併營收38.87億元，比去年同期成長5.57％，是同期歷史次高。

法人預估，崇友今年營收比去年微增上看42～43億元，EPS有機會可達3.7～3.8元，將創本業獲利新高。

今（10）日股價平盤60.2元開出，目前呈現上漲走勢。

崇友表示，崇友11月營收寫歷年同期新高記錄，主要是受惠新店社會住宅社區、台中南屯區住宅大樓、台中北屯區住宅大樓電梯汰舊換新等大型新梯訂單出貨完工認列挹注，以及集團積極開拓汰舊換新市場業務，亦同步推升整體汰舊換新接單與出貨完工金額齊步增加，另一方面，崇友每年出廠新梯在保固期滿後高達8成會轉入維保服務，今年前11月崇友進行維保的電梯台數已達3.6萬台以上水準，占整體營收比重達43％，穩步貢獻崇友整體營運保持良好表現。

崇友進一步表示，集團致力投入新技術研發創新以推動電梯智能化，旗下中高端電梯「堅尼西斯」自有品牌成功創新整合電梯AI人臉辨識技術，為用戶提供便捷的電梯搭乘體驗，並透過電梯連網技術，成功打造雲端電梯監控系統，達到落實預防保養、主動通報異常、即時排除故障、延長電梯壽命等功能，並可提供業主進行大數據應用分析，有助於拉高崇友與國內外同業競爭門檻。

崇友積極布局電梯智慧物聯（AIoT）商機，自有品牌「堅尼西斯」推AI人臉辨識系統智能電梯，搶攻高端豪宅市場，建置群眾檢知系統的智能電梯主攻商辦、飯店、百貨公司及賣場，俾助明年堅尼西斯品牌占營收比重可從今年10％倍增至20％。整體效益將陸續反映未來整體營運，增添新一波成長動能。

崇友表示，展望未來，崇友集團近年透過旗下自有品牌「崇友」、「堅尼西斯」與代理「東芝」等多品牌策略，滿足台灣電梯市場不同案源需求，以期穩步擴大台灣電梯市場占有率。

崇友看好隨著台灣商用不動產市場景氣回溫，吸引建商積極投入開發，「堅尼西斯」品牌憑藉高度客製化的規劃與設計能力，加上持續投入新技術研發、以及率先進行電梯智能化之優勢，將有助於提升商用案源電梯業務接單表現，尤其新推出的「群眾檢知系統」可適用於高運輸量的商辦、百貨、飯店等需迅速疏散候機人潮之場所，以及「無人檢出技術」適用在醫院、商辦等場域，達到提升電梯運轉效率及節能環保之功效，均有助於「堅尼西斯」品牌搶進台灣高樓層高端電梯市場，並可望帶動集團未來營運更上一層樓。

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