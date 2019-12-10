今年前10月，因無屋可售的關係，華友聯開發（1436）表現欠佳，11月因有完銷的建案「森粼」開始入帳，11月營收衝高到將近5億元，華友聯董事長陸炤廷表示，12月繼續入帳，全年營收要拚20億元。

華友聯公告11月營收約4.94億元，比去年同期的3.92億元，年增26.06％，主要是總銷約19億元預售案「森粼」，今年第4季開始完工交屋，累計今年前11月營收約15.49億元，比去年同期的24.64億元，年減37.14％。

華友聯董事長陸炤廷表示，由於總銷約19億元預售案「森粼」，已經完銷，因此，11月開始就會密集入帳，12月也將有良好表現，法人估計，華友聯今年全年業績雖無法追平去年，但，有機會衝到20億元。

陸炤廷說，為了中程佈局，華友聯從2020年開始，將有7大案陸續進場、完工，7大案總銷合計約141億元，可望為未來4年的營收，奠定良好的根基。

他說，這7大案將由已經完銷的IN H建案，率先在2020年4月完工交屋，總銷12億元的IN H，將從明年開始貢獻營收，總銷15億元的EGO、以及總銷11億元的秋紅谷，則分別在2020年8月和12月完工、交屋入帳，前述2個建案目前的銷售率分別達53％和98.86％。

陸炤廷表示，總銷31億元的i世界，目前也已預售去化約79.73％，預計2021年9月完工交屋，而總銷約12億元的H TIME大樓建案，則預定2021年11月完工交屋，由於i世界銷售狀況良好，總銷約45億元的i世界二期，也預定明年農曆年後，先動工，接著開始預售，而總銷約12億元的台南另一建案，也將採取預售模式，後面的2個建案，可望在2023年完工入帳。

(工商 )