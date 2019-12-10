《商情》買盤進場，激勵周一紐約鈀金觸及紀錄高點 10:002019/12/10 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵周一紐約鈀金觸及紀錄高點；儘管汽車行業疲弱，但用於汽車排氣系統的鈀金可能用盡的擔憂，激勵鈀金連4漲，盤中觸及紀錄高點，累計年初迄今漲近50%，此外，分析師表示，中美貿易紛爭將於12月15日前完成談判，屆時將提供貴重金屬走勢方向。 終場2月黃金跌0.2美元，報每盎司1464.9美元，3月白銀漲0.04美元，報每盎司16.64美元，1月白金跌0.4美元，報每盎司898.5美元，3月鈀金漲10.5美元，報每盎司1856.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸網路自製紀錄片 來勢洶洶 04:092019/12/06 話題觀察 20個月新高外資占外匯存底衝9成 04:092019/12/06 金融．稅務 熱門股－定穎 買盤湧入波段高點 04:102019/12/06 證券．權證 《商情》觀望氣氛濃，周四LME基本金屬期貨漲跌互見 10:002019/12/06 財經 東莞照片展 紀錄貧瘠小漁村變身世界工廠的篳路藍縷 19:042019/12/06 生活 東莞老照展 紀錄台商創業路 04:102019/12/07 地方新聞 中職》洪一中薪水破徐總紀錄 創史上最高薪教頭 13:132019/12/07 體育 全球央行搶黃金 人行連10月增持 04:092019/12/08 話題觀察 《其他股》和潤今上市，高點逼近95元 10:002019/12/09 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期銅漲逾1.7％ 10:002019/12/09 財經 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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