買盤進場，激勵周一紐約鈀金觸及紀錄高點；儘管汽車行業疲弱，但用於汽車排氣系統的鈀金可能用盡的擔憂，激勵鈀金連4漲，盤中觸及紀錄高點，累計年初迄今漲近50%，此外，分析師表示，中美貿易紛爭將於12月15日前完成談判，屆時將提供貴重金屬走勢方向。

終場2月黃金跌0.2美元，報每盎司1464.9美元，3月白銀漲0.04美元，報每盎司16.64美元，1月白金跌0.4美元，報每盎司898.5美元，3月鈀金漲10.5美元，報每盎司1856.6美元。(商品行情網)

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