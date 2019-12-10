台灣5G今(10)日正式開標，互動(6486)看好隨著5G上路，國內電信、網路、傳播等業者數位匯流計畫的互相跨業經營，將帶動產品銷售動能，互動預計2021年成效將明顯浮現，另外，互動也將於2020年進行重大資支出投資。

互動前三季合併營收約為13億8743萬元，合併營業毛利約為5億8560萬元，合併稅後純益約為1億8685萬元，累計稅後每股盈餘為5.06元，創了歷史新高。

NCC於今日開始進行5G第一波釋照競價作業程序，業界預計5G可於2020年中之後正式商轉。

互動表示，隨著各大電信業者5G建設，互動無論在5G相關產品的銷售、基地台建設及5G共構基站建設會逐年加溫，對於互動2020年，尤其在2021年會有顯著成效。

互動主要核心事業聚焦於電信暨寬頻網路、行動網路、數位媒體、雲端資訊及地理資訊相關之專業諮詢與建置服務，成功代理國內、外領導品牌最新專業技術的軟、硬體，並整合開發應用平台，提供完整的解決方案、系統整合規劃、諮詢與售後維護服務。

互動表示，隨著5G上路，國內電信、網路、傳播等業者數位匯流計畫的互相跨業經營，吸引消費者對享有OTT影視、家庭娛樂4K及UHD超高畫質的影音品質和節目內容的需求將大量增加，為提升寬頻上網服務，業者在電信與固網機房頻寬基礎環境建設所需的網路設備、終端設備及物聯網設備等相關寬頻網路的資本支出投資勢必增加，這也是互動一直在關注的產業趨勢發展。

展望未來，5G/4K、8K新時代來臨，互動將於明年進行重大資支出投資，購置辦公大樓及倉儲、增加相對應新產品代理，開發新技術、培訓人才等等持續以備受肯定的服務品質暨精進公司治理，提高競爭力及經營績效，期盼，未來在各運營商相繼投入資本支出建設下，擁有系統整合優異實力的互動，可望繼續成長。

(時報資訊)