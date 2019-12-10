距離投票倒數32天，台中市第四選區(西屯、南屯)立法委員候選人黃馨慧第一支形象影片CF10日正式上線。影片中對於民進黨執政四年，力推「非核家園」、處理空汙政策錯誤，讓台中人用命發電；台大校長遴選「拔管」，民進黨機關算盡、黨意至上，已無是非，種種亂象。

黃馨慧指出，很多人告訴自己「不要雞婆」、「不要管」免得惹禍上身，但身為民意代表，有責任承擔困難與責任，唯一目標只有「撥亂反正」讓民眾更幸福。

黃馨慧首支形象影片約一分鐘，藉由自己搭配口白，敘述「中央請客、地方買單」的托育政策；錯誤的空汙政策， 2016年民進黨執政後，更進一步將「非核家園」入法，中火燃煤量增加，台中人被迫「用命發電」；至於「拔管」案，民進黨完全執政「黨意至上」，立委配合提案、耗損三任教育部長，機關算盡，卻無關民生經濟、國家大政。種種亂象，民眾看在眼裡，心中除了無奈，還有更多恐懼與擔心。

黃馨慧表示，身為三個孩子的媽媽，懂得民眾的心情，自己也憂心政治亂象，影響民生經濟、國家競爭力，下一代未來該何去何從？因此，唯有勇敢承擔，努力做到最好，才能讓周圍朋友親人、甚至生活在這塊土地上的人幸福！黃馨慧選擇用最真誠、堅毅的態度，表達理念與初衷，以及對選民堅定不移的承諾！

(中時 )