朱立倫上午到中央黨部，曾永權在大門口迎接。（黃福其攝）

前國民黨主席朱立倫前天正式接任全國聯合競選總部主委，朱立倫馬上以「主委」身分動起來，繼昨天拜會前主席吳伯雄、馬英九，及致電洪秀柱等前黨主席，邀請擔任競總榮譽主委，今早9時30分赴黨中央拜會黨主席吳敦義，同樣邀吳擔任競總榮譽主委，隨後與黨務幹部開會，討論如何讓競總、黨部合而為一，希望發揮最大的戰力。

朱立倫上午帶3位核心幕僚到中央黨部拜會吳敦義，兼任韓全國競總總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權一早就在大門口等候，向朱表達禮遇，並陪吳到3樓的貴賓室與吳敦義會面，兩人熱情握手，吳敦義一開始就慰勞朱說：「您辛苦了，現在接了重任了！」兩人意見交換後，朱、曾隨即到位在黨部11樓的韓國瑜北部競選辦公室，與黨部及競辦幹部開會，預計上午11時對外說明。

朱立倫接任主委後，立即以新身分馬不停蹄展開整合工作，藍營內部評估此舉更可凝聚這場選戰的黨內向心力，也使戰力獲得更大發揮。

朱立倫昨天拜會前總統馬英九就談到，過去總統選舉都有兩場總統、一場副總統辯論的慣例，蔡總統不要改變這麼好的慣例，讓政策及真理越辯越明；他也表示，接著也要結合15縣市長基層力量，也讓新生代議員發揮戰力，也結合年輕世代的議員團結在一起。

對於擔任主委後，有何新策略。朱立倫說，只能說盡最大努力，在這段過程爭取最多朋友、減少更多敵人，以爭取更多支持，這就是他要努力的，因此他也與馬討論要到各地分進合擊，若在地方有需溝通化解的，會儘量去溝通化解；也希望每位立委候選人匯集起來，結合縣市長及議員，在聯合競選之下發揮最大的戰力。

(中時 )