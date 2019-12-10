台電默許包商引進大陸製盧森堡籍的六腳安裝船進行風電工程，此消息傳出，參與離岸風電工程的包商都傻眼，紛紛痛批：「我們遵守遊戲規則，別人卻不必遵守，我們感覺很受傷。」也有外商表達不滿：「能源局的堅持是不是有破口可以突破？那本土化該不會是一場遊戲一場夢吧？」

包商質疑，得標的比利時商楊德諾不是首次承攬台灣海事工程，2016年才完成高雄港新碼頭的疏浚和造地工程，對台灣的工程標案法規並不陌生，如今卻罔顧台灣禁令，將一艘大陸製的工作船強行塞進離岸風電工程中，而發包的台電竟還幫忙開後門，破壞遊戲規則，「這簡直是霸王硬上弓。」包商不滿的說。

楊德諾集團2016年曾承攬高雄港疏濬工程，對台灣海岸工程相當熟悉。（圖／翻攝自比利時台北辦事處網站

本刊調查，政府當初發展離岸風力發電能源，一方面訂定明確政策框架，吸引許多國際開發商來台投資，另一方面順勢推出產業在地化政策，要求開發商務必落實本土採購，以協助台灣建立本土離岸風電供應鏈，外商或是本土包商紛紛看上這商機，積極投入。

而一艘大陸製的風機安裝工作船動輒50至60億元，歐美製造的售價更高出2成以上，外商遵守我國規定，砸大錢引進符合標準的器材，就是為了搶食台灣這塊乾淨能源大餅，台電默許使用大陸製船隻，豈不是把乖乖聽話的外商當笨蛋。

高雄市海事工程商業同業公會理事長文展權說，近期台灣離岸風電推展進程太快，國產化腳步跟不上，受惠的全都是外商。（圖／宋岱融攝）

台電專業總工程師兼發言人徐造華表示，當初包商將工作船向台電提出申請，由台電向主管機關國營會申請送國安審查時，能源局也有與會，基於包商所提出專業考量，因應彰化外海砂質地形，六腳工作船會比較安全，經過委員會通盤考量，才以特案通過。徐造華強調，該艘工作船的精密設備都非大陸製，只有船身鋼板來自大陸，應不至於構成國安威脅。

(中時電子報)