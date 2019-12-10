A股將迎十年最大IPO！大陸郵儲銀行8日公布訊息顯示，此次A股發行價訂在每股5.5元（人民幣，下同），戰略配售最終發行股票數量為20.69億股，網下發行最終股票數量為12.93億股，網上發行最終發行股票數量為25.86億股（含超額配售部分）；若實施綠鞋機制，發行數量擴大至約59.48億股，募資金額約為327.1億元，2010年來A股最大IPO將完成。

郵儲銀行之所以港股IPO後不到一年即進軍A股，主要原因是為了「充實資本」。根據郵儲銀行招股書顯示，郵儲銀行今年上半年實現營業收入為1千416.06億元，年增7.02％； 歸屬於母公司股東的淨利潤為373.81億元，年增14.94％，淨利增速遠超其他國有五大行；但在資本充足率方面，郵儲銀行在六大行中卻是處於低位。

招股書顯示，截至今年6月底，郵儲銀行核心一級資本充足率為9.25％，一級資本充足率為10.26％，資本充足率為12.98％，較年初分別下滑0.52個、0.62個和0.78個百分點；而工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行和中國銀行在同期的資本充足率則分別為15.75％、15.48％、17.06％、13.84％和15.33％，對比數據，郵儲銀行明顯較低。

中泰證券銀行業首席分析師戴志鋒分析稱，由於郵儲銀行開展業務較晚，此前僅在H股上市，導致其資本充足率相對於其他五大國有銀行偏低，回歸A股市場之後，其核心一級資本充足率有望進一步提升。

中信建投進一步指出，儘管此次IPO 完成後，郵儲銀行其核心一級資本充足率提升，但是同其他大行的差距依然較大，未來需要繼續通過定增、可轉債等方式補充核心一級資本，盡量縮小同大行的差距。

據了解，為穩定股價，郵儲銀行在此次A股發行方案中引入「綠鞋」機制，即授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15％的超額配售選擇權，如果郵儲銀行A股上市後30天內股價跌破發行價，承銷商則以不高於5.50元的發行價買入股票，最高約43億元的資金入場以支撐股價。

郵儲銀行的控股股東郵政集團計畫自10日起的12個月內擇機增持，金額不少於25億元，且此次增持為設置價格區間；郵政集團根據公司股票價格波動情況，逐步實施增持計畫，如此上市初期至少約有68億護盤資金。

(旺報 )