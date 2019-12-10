台中市政府正在舊台中車站站前廣場、綠川、柳川舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，高人氣造型燈飾吸引眾多民眾到場參與，點燈首個週末立即突破5萬人次參觀；但在綠川的部分燈飾發現遭到不當塗鴉，已立即向警方報案。目前遭塗鴉燈飾已委由廠商修復，市府新聞局呼籲民眾參觀時，切勿破壞、觸摸燈箱或跳上燈座，以策安全。

新聞局指出，2019台中耶誕夢想世界從6日起在舊台中火車站一路延伸到綠川、柳川，設置多座卡通造型燈飾，搭配璀燦浪漫的水中倒影與音樂表演狂吸人潮，活動開展後的首個週末就吸引數萬市民朋友參與，成為台中近期的熱門打卡景點。

但巡查人員在9日經由發現，綠川部分的造型燈飾，竟然遭到惡意塗鴉，市府新聞局巡查發現後，隨即陪同承辦廠商向警方報案。

市府強調，該活動期間，每日都會安排人員不定期進行巡視燈飾情況，場地維護單位也編制相關保全，任意塗鴉等非授權行為，依法可提出告訴，台中市警察局從活動開燈起，已加強維安巡邏，確保活動順暢進行。

(中時 )