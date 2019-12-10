緯穎（6669）11月營收月增及年增雙成長，年增並高達21.9%。美系外資出具報告給予「加碼」評等，目標價655元。緯穎早盤股價挑戰「6」字頭，再創今年盤中新高價。

緯穎自結11月營收月增1.35％、達156.98億元，表現優於法人估值，較去年同期增長21.91％，在連續4個月營收呈年衰退後，回升至正年成長走勢。累計其今年至11月為止，營收仍較去年同期衰退逾11％、為1454.27億元。

法人樂估，第四季的雲端業務需求依然強勁，且動能會持續貫穿2020年。在緯穎主要客戶之一Facebook自第四季起將陸續有新建置的資料中心落成，每一波拉貨都可望延續長達2～3個季度，法人預期緯穎將因此受惠、推助其出貨動能轉趨強勁。要留意的是，第四季緯穎毛利率受到記憶體價格上揚影響，季對季可能看不到成長；而且匯率在第四季也出現較不友善的情勢。但整體而言，緯穎在4Q營收擴張仍是有利於營益率的成長。

(時報資訊)